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Gündem 8 ilde 48 yağmacı tutuklandı
Gündem

8 ilde 48 yağmacı tutuklandı

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 8 ilde 48 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 20:08:00 -
8 ilde 48 yağmacı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 8 ilde 48 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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