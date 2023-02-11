8 ilde 48 yağmacı tutuklandı
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 8 ilde 48 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 8 ilde 48 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
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