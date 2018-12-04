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8 aylık hamile kadın: Lütfen bizi bu soğuk yerden kurtarın

8 aylık hamile kadın ve eşi soğuktan korunmak için hastane koridorlarında yatıp kalkıyor.

04 Aralık 2018 Salı 02:05
8 aylık hamile kadın: Lütfen bizi bu soğuk yerden kurtarın

Bursa’da evlerinde ısınacak bir şey olmadığı için her gece hastane koridorlarında uyuyan İvdil çifti, bir ay sonra doğacak çocukları için sıcak bir yer arıyor. Bursa’nın merkez Gürsu ilçesinde yaşayan Feridun (51) ve Gülçin (34) İvdil çiftinin 1 ay sonra ikinci çocukları dünyaya gelecek. Yüzde 80 engelli raporu olan Feridun İvdil’in aynı zamanda akciğerinde sönme mevcut. 650 liralık engelli maaşı bulunan çift, 350 liraya kaldıkları kiralık evde komşularının verdikleri eşyalarla yaşamaya çalışıyor. 

Evlerinde yiyecek bir şey olmayan aile, bir ay sonra doğacak erkek çocukları için yetkililerden yardım bekliyor. Evlerinde ısınacak bir şey bulunmayan İvdil çifti, her gece Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi koridorlarında bulunan kaloriferlerde ısınıyor, koridorda bulunan banklarda yatıyor.

"Bir aydır hastane kapılarında yatıyoruz"

Yüzde 88 engelli raporu olduğunu belirterek bir ay sonra doğacak çocuğu için yardım isteyen Feridun İvdil, “Ben yüzde 88 engelliyim. Eşim 8 aylık hamile, fakat oturduğumuz ev oturulacak bir halde değil. 650 lira engelli maaşı alıyorum. Bu engelli maaşı ev kirası, elektrik, suya gidiyor. Yeme-içme zaten yok. Komşularımız getiriyor yemeklerimizi. Bir aydır hastane kapılarında yaşıyoruz, hastanede ısınıyoruz. Ev soğuk, üşüyoruz, hasta olduk” diye konuştu.

Kendisinin de hastalığı bulunduğunu söyleyen Feridun İvdil, “Ben zaten hastayım. Hastaneye müracaat ettim, doktorlar akciğerimde leke olduğunu söyledi. Tedavimi olamıyorum, ilacımı alamıyorum. Benim durumum kötü, ona rağmen kendi durumumu bıraktım, eşimin halini düşünmeye başladım. Buradan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sesleniyorum, lütfen bizi bu soğuk yerden kurtarın” dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 02:05
  1. Bursa
  2. Uludağ
  3. Gürsu

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