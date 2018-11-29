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8 aylık bebeğe yapılan yürekleri sızlattı! Otomobilin arkasında...

Adana'da, evlerinden çıkan vatandaşlar bir otomobilin arkasında evin duvarının dibine oturur halde bırakılmış bir bebek gördü. Soğuk havada sokağa bırakılan bebek Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:18
8 aylık bebeğe yapılan yürekleri sızlattı! Otomobilin arkasında...

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar sokakta ağlayan bir bebek sesi duydu. Evlerinden çıkan vatandaşlar bir otomobilin arkasında evin duvarının dibine oturur halde bırakılmış bir bebek gördü.

Sevgi Evleri'ne götürüldü

Kadınlar hemen battaniyeye sarılı bebeği alıp evlerine götürerek karnı acıktığı için süt verip bir taraftan da polise haber verdi. Olay yerine gelen çocuk polisi sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekipleri 8 aylık erkek bebeği Adana Şehir Hastanesine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir rahatsızlığı olmadığı saptanan bebek Sevgi Evlerine götürüldü. 

"Vicdansızlık"

Mahalle sakinleri ağlama sesiyle sokağa çıktıklarında oturur halde ağlayan bir bebek bulduklarını, önce etrafa baktıklarını ancak kimseyi görmediklerini, alıp eve götürüp polise haber verdiklerini anlattı. Vatandaşlar, bebeğin sokağa atılmasının vicdansızlık olduğunu, kiminin çocuk bulamadığını, kiminin ise değerini bilmediğini söyledi.

Motosikletli iki kişinin bıraktığını iddia etti

Bir mahalle sakini ise bebeği motosikletli iki kişinin bıraktığını ileri sürdü. Çocuk polisi bebeği bırakan şahısların bulunması için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:18
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