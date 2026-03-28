Evlatlarının yanında kurşun yağdırdı: 'Kanını içsem doymam!'

"KANINI İÇSEM DOYMAM" Komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dilan Öztürk, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Dilan Öztürk, daha sonra servise çıkarıldı. Yaşadıklarını anlatan Öztürk, “Ayrıyken beni ölümle tehdit edip, ‘Kanını içsem doymam’ demişti. Eylül ayında hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Sicilini kirletmekten korkan bir insan olduğu için devamını getirmedi. Bundan 2 yıl önce de çocuklarımın gözü önünde bana kafa atıp bayılttı. Yani çocuklarımın yaşadığı ilk sahne olmadı bu. Dün beni arayıp, iş arkadaşım olan komşumu sordu. Bana çocukları onlara bırakmamı söyledi. Nerede olduğunu sorunca, ‘Cehennemdeyim. Merak etme Ankara’dayım’ dedi. Sonrasında okula gideceğimizi söyleyip, telefonu kapattım.” dedi.