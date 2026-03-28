Evlatlarının yanında kurşun yağdırdı: 'Kanını içsem doymam!'

2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ VURDU Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı Ali K.’den 3 yıl önce boşandı. Öztürk, o günden bu yana tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehditlerin son bulmasıyla bu kararı uzatmayan Öztürk, olay günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için hazırlandı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali K., çocuklarıyla görüşmek istediğini söyleyip, telefonda konuştu. Daha sonra Öztürk, çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada Ali K. ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen Ali K., belinden çıkardığı tabancayla Öztürk’ü bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.