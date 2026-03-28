Evlatlarının yanında kurşun yağdırdı: 'Kanını içsem doymam!'
Evlatlarının yanında kurşun yağdırdı: 'Kanını içsem doymam!'

Adana'da Ali K. (34), 3 yıl önce boşandığı Dilan Öztürk'ü (33), 2 çocuğunu okula götürmek için apartmandan çıktığı sırada önünü kesip, tabancayla bacaklarından vurdu. Öztürk, 3 yıldır devam eden dehşeti anlatarak yardım istedi.

2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ VURDU Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı Ali K.’den 3 yıl önce boşandı. Öztürk, o günden bu yana tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehditlerin son bulmasıyla bu kararı uzatmayan Öztürk, olay günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için hazırlandı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali K., çocuklarıyla görüşmek istediğini söyleyip, telefonda konuştu. Daha sonra Öztürk, çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada Ali K. ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen Ali K., belinden çıkardığı tabancayla Öztürk’ü bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

"KANINI İÇSEM DOYMAM" Komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dilan Öztürk, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Dilan Öztürk, daha sonra servise çıkarıldı. Yaşadıklarını anlatan Öztürk, “Ayrıyken beni ölümle tehdit edip, ‘Kanını içsem doymam’ demişti. Eylül ayında hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Sicilini kirletmekten korkan bir insan olduğu için devamını getirmedi. Bundan 2 yıl önce de çocuklarımın gözü önünde bana kafa atıp bayılttı. Yani çocuklarımın yaşadığı ilk sahne olmadı bu. Dün beni arayıp, iş arkadaşım olan komşumu sordu. Bana çocukları onlara bırakmamı söyledi. Nerede olduğunu sorunca, ‘Cehennemdeyim. Merak etme Ankara’dayım’ dedi. Sonrasında okula gideceğimizi söyleyip, telefonu kapattım.” dedi.

Apartmandan çıktıktan sonra eski eşiyle karşılaştığını belirten Öztürk, “Benden önce karşı komşumun kızı çıkmış ve onu ben zannedip, önünü kesmiş. Ben olmadığımı anlayınca bırakmış. Akabinde binadan çocuklarımla birlikte ben çıktım. Otoparka döneceğim sırada ‘Selam’ diyerek karşıma çıktı. Bana, ‘Şimdi seni öldüreceğim’ deyip, elini montunun cebine soktu. Silah çıkaracağını anlayınca çocukları duvar kenarına itip, ‘Yapma’ dedim. İtmeye çalışırken tetiğe bastı ve bacaklarımdan vurdu. Komşularım araya girmek istedi, bu kez silahı onlara doğrultup ateş etti. Onlar olmasaydı silahı başıma doğrultacaktı. Çocuklarıma da ateş edebilirdi, her şeyi yapabilirdi.” diye konuştu.

ARABAYLA EZMEYE ÇALIŞTI Eski eşinin, kaçmak için yola doğru park ettiği otomobiline binip, aracı üzerine sürdüğünü kaydeden Öztürk, “Beni ezmeye çalıştı ancak insanlar beni sürükleyerek duvar kenarına çekti. İnsanlar önümüzde perde olunca, kaçtı. Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ali K., Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

Belediyedeki ahlaki çöküntüye kalkan oldu! "Hayırdır Turan Bey, sırada sen mi varsın?"
Gündem

Belediyedeki ahlaki çöküntüye kalkan oldu! "Hayırdır Turan Bey, sırada sen mi varsın?"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında bir otel odasında yakalanması Türkiye gündemine bomba gibi dü..
Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!
Gündem

Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!

Küresel siyasetin merkezinde yer alan isim, İran'a yönelik askeri harekat planlarını son dakikada askıya aldığını duyurdu. İran yönetiminde..
Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı
Dünya

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

Ülkedeki Müslüman topluluklar ve diğer gruplar, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu soykırımı, işlemiş olduğu insan hakları ihlallerini eleştir..
Ahlak fukaraları "özel hayat" maskesine sığındı! Emre Erciş’ten o rezil savunmaya tokat gibi cevap!
Gündem

Ahlak fukaraları "özel hayat" maskesine sığındı! Emre Erciş’ten o rezil savunmaya tokat gibi cevap!

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki bir genç kızla otel odasında basılmasının yankıları sürerken, skandalı "Anayasa" maddeleri..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Ekonomi

Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
