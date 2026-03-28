Şıp diye kesiyor! Kuru öksürüğü yok ediyor! 40 yıllık aktarlar anlatıyor! Ihlamur neye iyi gelir?

Kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları artarken, boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetleri de kapıyı çalıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünya genelinde 1 milyardan fazla insan soğuk algınlığıyla mücadele ederken Bu yaygın sorunlara karşı ilaçlara alternatif arayanlar çoğalıyor. Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir aktarlık yapan isimler, ıhlamur çayını boğaz ağrısı ve kuru öksürük için en etkili doğal reçete olarak işaret etti. Peki, bu geleneksel bilgi bilimsel olarak ne kadar geçerli? Uzmanlar ne diyor? Aktarlara göre, ıhlamur çayının hazırlanışı basit ama etkili bir yöntem gerektiriyor: Bir tutam kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprağı (yaklaşık 1-2 tatlı kaşığı), 1 bardak (200 ml) kaynamış suya ekleniyor. Su kaynadıktan sonra ocaktan alınarak ıhlamurun 5-10 dakika demlenmesi bekleniyor. Ardından süzülerek içiliyor. Daha güçlü bir etki için, çay ılıyınca bir tatlı kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu eklenebiliyor. Aktarların uyarısı net: “Şeker koymayın, çünkü ıhlamurun doğal bileşenleriyle tepkimeye girip etkisini azaltabilir.” Bu tarif, nesilden nesile aktarılırken şimdi bilimsel verilerle de destekleniyor. Ihlamurun şifalı etkileri, modern araştırmalarla da ortaya kondu. ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden fitoterapi uzmanı Dr. James Duke, “Ihlamur, flavonoidler ve müsilaj içeriğiyle boğazı yumuşatır, tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir” dedi. Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, ıhlamur çayının anti-inflamatuar özelliklerinin boğaz ağrısını 0 oranında azalttığını gösterdi. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini desteklediği ve soğuk algınlığı semptomlarını hafiflettiği kanıtlandı. UZMAN GÖRÜŞLERİ: İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Tim Spector, “Ihlamur, antiviral özellikleriyle virüslerin boğazda tutunmasını zorlaştırabilir. Bal ve limonla birleştiğinde etkisi artıyor” dedi. Araştırmalar, ıhlamurun terlemeyi teşvik ederek vücudun toksinlerden arınmasına da yardımcı olduğunu gösterdi. Journal of Ethnopharmacology’de yayımlanan bir inceleme, ıhlamurun üst solunum yolu enfeksiyonlarında geleneksel kullanımının bilimsel bir temele dayandığını doğruladı.