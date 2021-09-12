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Ekonomi 8 ayda 26 milyona ulaştı! THY, ağustos ayında 5,9 milyon yolcu ağırladı
Ekonomi

8 ayda 26 milyona ulaştı! THY, ağustos ayında 5,9 milyon yolcu ağırladı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ağustosta 5,9 milyon yolcunun misafir edildiğini, kargo taşımacılığının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 arttığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:23:00 -
8 ayda 26 milyona ulaştı! THY, ağustos ayında 5,9 milyon yolcu ağırladı

Ekşi, sosyal medya hesabından THY’nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki ağustos ayı verilerini paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Toparlıyoruz. Daha da iyi olacak. Ağustos ayında, 5,9 milyon yolcumuzu misafir ettik. Kargo, 2019 yılının ağustos ayına göre yüzde 23,4 artarak 160 bin 796 tona ulaştı. Ocak-ağustos döneminde taşınan yolcu 26 milyona ulaştı. Sizlere kaliteli hizmet etmekten mutluyuz.”

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