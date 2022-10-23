8. ARUFF’un uluslararası jürisi açıklandı
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "8. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali"nin Uluslararası Yarışma jürisi belli oldu.
Fidan Sanat Vakfınca 24-30 Kasım'da Atlas 1948 Sineması ve Akademi Beyoğlu’nda sinemaseverlerle buluşturulacak festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek. Festivalin Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını Tunuslu usta yönetmen Nacer Khemir üstlenirken, jüride Azerbaycanlı yönetmen Ru Hasanov, İranlı yönetmen Nergis Abyar, Sırp yapımcı Igor Toholj, Mısırlı belgesel yönetmeni Assaad Taha yer alacak.