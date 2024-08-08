8 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(15) اِنَّـمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهُٓ اَجْرٌ عَظٖيمٌ

(16) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاَطٖيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْراً لِاَنْفُسِكُمْؕ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(15) Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır; büyük mükâfat ise Allah’ın katındadır.



(16) O halde gücünüz yettiğince Allah’a saygısızlıktan sakının; dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa işte kurtuluşa erecekler onlardır.



(Teğâbün Suresi - 15-16) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı



TEFSİRİ:



16. âyetin “Gücünüz yettiğince Allah’a saygısızlıktan sakının” diye çevrilen kısmıyla Âl-i İmrân sûresinin 102. âyetinin “Allah’a karşı gereği gibi saygılı olun” anlamına gelen kısmının neshedilmiş olduğu ileri sürülürse de, her iki ifadenin kendi bağlamındaki anlamını korumasına bir engel bulunmamaktadır; nitekim Nehhâs gibi âlimler bu yönde ikna edici açıklamalar yapmışlardır (bk. İbn Atıyye, V, 321).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 376-378



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Günahlarını azalt ki, ölüm sana kolay gelsin.

Borcunu azalt ki, hür yaşayasın.”



Kaynak: Câmiü’s-Sağîr, I/369





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KISSADAN HİSSE:



ŞÜPHESİZ GİDECEĞİZ... AMA NASIL?..



Her dünyâya gelen, vakti saati, sayılı nefesleri tamamlandıktan sonra ebedî âleme intikal edecektir.

Ne mutlu o kimseye ki, hayatını Hak yolunda ifnâ etmiş ve yüzünün akıyla âhirete göçmüştür!



Fakir de, bu hususu nasîbim derecesinde bilebildiğim hâlde, lâyıkıyla kulluk edemedim.



Pîr-i fânî olduğum hâlde kendime çeki düzen veremedim.



İslâm büyüklerinin şuurlu ve şerefli hayatlarını okudum, lâkin nefsimde tatbik edemedim.

Hatâlarla dolu bir ömürden sonra Rabbimiz Teâlâ Hazretlerinin huzuruna ancak mağfiretini umarak gidiyorum.



Çünkü O, Rahmân’dır, Gaffâr’dır.



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