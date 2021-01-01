7'nci katta düştü! Feci şekilde can verdi
Gaziantep'te, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan lise öğrencisi Feyzanur S. feci şekilde hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atladı.
Kanlar içinde bulundu
Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Feyzanur S'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.