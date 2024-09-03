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İSLAM 78'lik Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim aşkı
İSLAM

78'lik Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim aşkı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 19:46:00 -
78'lik Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim aşkı

Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim öğrenme azmi gençlere taş çıkartıyor.

Adana’nın Feke ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim öğrenme azmi gençlere ve yaşıtlarına örnek oluyor.

Feke ilçesinin Akoluk Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe Akoluk, yaz döneminde açılan Kur’an kursuna katılarak her gün camiye gidiyor. Menekşe Nine, Akoluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç’ın destekleri ile her gün Kuran- Kerim öğrenmek için derslere katılıyor. Bu azmi ile de hem yaşıtlarına hem de gençlere örnek oluyor.

“Öğrendikçe mutlu oluyorum”

Akoluk Camiinde yazın açılan Kur'an kursuna katılarak herkesin taktirini toplayan Menekşe Akoluk, her gün büyük bir sevinç ile camiye geldiğini aktararak, “6 çocuğum ve 26 torunum var. Allah’a minnettarım. 10 yaşından beri orucumu tutarım. Yaşlılıkla birlikte bazen tutamıyorum onun yerine de parasını veriyorum. Orucumu kaçırmam. Öğrendikçe mutlu oluyorum. Allah hidayet veriyor ve öğreniyorum. Allah’ın izni ile başarıyorum. Kur’an kursu açıldığından beri her gün gelmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum” dedi.

“Menekşe teyze sürekli sorar öğrenmek ister”

Akoluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç da eşinin desteği ile kadınlar için Kur’an kursu verildiğini kaydederek, “Menekşe teyzemin yaşı 80’e yakın ama bahanesi yaşı kadar değil. Bazen mahallemizde çağrı yapıyoruz sağlıklı bireylerin bahanesi oluyor ama Menekşe teyzemiz öğrenme azminin hiç bahanesi yok. ‘Anneler ve kızları camiye’ projesi dedik ve eşim Allah razı olsun desteği ile bunu başardık. Menekşe teyzemin azmi örnek. Sürekli sorar öğrenmek ister. Bizlerde onunla gurur duyuyoruz. Kur’an kursunda elinden geleni fazlası ile yapıyor. Bu niyet ve azmi de beni ve eşimi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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