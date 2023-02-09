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Gündem 78 saat sonra ulaşılan enkazdaki annenin sözleri yürek sızlattı! 'Önce çocuklarımı çıkartın'
Gündem

78 saat sonra ulaşılan enkazdaki annenin sözleri yürek sızlattı! 'Önce çocuklarımı çıkartın'

Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmaları devam ederken ekiplerin sağ olarak ulaştığı annenin “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” sözleri yürekleri sızlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 20:26:00 - 2023-02-09 20:26:46

7,7 ve 9 saat sonra 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Hatice İğde (36) ile 7 ve 9 yaşındaki çocukları 78 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Annenin kurtarma ekiplerine söylediği ilk cümle ise, “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” oldu.

6 Şubat sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine bulunan İbrahim Apartmanı’nda AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri depremin 64. saatinde “sesimi duyan var mı?” çağrılarına yanıt aldı.

Anne ve çocukları sağ olarak kurtarıldı

 

Duydukları ses üzerine hemen çalışmalara başlayan ekiplerin zamanla yarışı başladı. 14 saatlik hummalı çalışmanın ardından 36 yaşındaki Hatice İğde, beraberinde 7 yaşındaki oğlu Melih İğde ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Naim İğde ile enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

 

"Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım"

AFAD ekip lideri, anne İğde’nin, “Hangi gündeyiz?” sorusuna korkmaması için perşembe yerine salı diye cevap verdiğini söyledi. Ayrıca ekip lideri, depremden 78 saat sonra kurtarılan annenin ilk sözlerinin, “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” olduğunu söyledi.

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