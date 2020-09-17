774 gün okula gitmeden maaş alan Başak Demirtaş sıkıyı görünce kaçtı

Seçim dönemlerinde rapor alıp tam 774 gün boyunca okula gitmeyen ve eşiyle birlikte il il gezdiği süreçte dahi öğretmen maaşını almayan devam eden Demirtaş, öğretmen ihtiyacının en yoğun olduğu salgın döneminde mesleği bıraktığını açıkladı. Başak Demirtaş'ın geçtiğimiz yıllarda görev yaptığı Diyarbakır Sur Yeşilli Ortaokulu'na sürekli sağlık rapor alarak uğramadığı da ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Öğretmen B.D., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2004 yılından itibaren, 112 günü 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait olmak üzere, toplam 774 gün hastalık raporuna bağlı hastalık izni kullanmıştır." Bu süre ise 4 öğretim yılı, yani 8 döneme denk geliyor.