  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde solunum cihazı arızalanan 77 yaşındaki Ziyattin Alkan’a polis ekipleri yardımcı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:04:55 -
77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde solunum cihazı arızalanan 77 yaşındaki Ziyattin Alkan’a polis ekipleri yardımcı oldu. Polis ekiplerinin yardımı yaşlı adamı duygulandırdı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmaya başlanmasının ardından Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmak için seferber oldu.


Kısıtlamanın dördüncü gününde ise Kars’ın Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi’nde ikamet eden Ziyattin Alkan isimli vatandaş, polis merkezini arayarak solunum cihazının arızalandığını, bu konuda yardımcı olunmasını istedi. Bunun üzerine Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri eczacı ile birlikte 77 yaşındaki Ziyattin Alkan’ın evine giderek yardımcı oldu.


Polis ekiplerinin göstermiş olduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ziyattin Alkan’ın eşi, “Bize göstermiş olduğunuz ilgi beni son derece duygulandırdı ve çok memnun kaldım. Sizlere ve sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Rabbim devletinizi korusun Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı