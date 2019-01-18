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77 yaşındaki şahsı gasptan tutuklandı... "Dondurma yemeye gelmiştim"

Kahramanmaraş'ta 77 yaşındaki Ökkeş Nane'yi gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından aranırken Gaziantep'te yakalanan Ömer Faruk K., emniyetteki ifadesinde olaydan haberdar olmadığını belirterek, "Maraş'a dondurma yemeye geldim" dese de, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

18 Ocak 2019 Cuma 09:38
77 yaşındaki şahsı gasptan tutuklandı... "Dondurma yemeye gelmiştim"

Olay, 17 Aralık'ta Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş Nane evine gelen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar yaşlı adamın elini ve ayaklarını koli bandıyla bağlamaya çalışırken, içlerinden biri cebinden aldığı anahtarla evdeki çelik kasayı açıp 27 bin 500 lirayı aldı.

Yaşlı adama parası teslim edildi

Yaşlı adamın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip oluşturarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından olayı 2'si kadın 5 kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen polis, kimliklerini belirlediği şüphelilerden Perişan K. (41), Mehmet B. (36) ve Habeş Y.'yi (36) Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Eser G.'yi de Gaziantep'te yakaladı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 27 bin 500 lira Ökkeş Nane'ye teslim edilirken, 4 kişi de mahkemece tutuklandı.

"Dondurma yemeye geldim"

Özel ekip, Ökkeş Nane'yi gasp eden şüphelilerden Ömer Faruk K.'nın da Gaziantep'te saklandığı bilgisine ulaştı. Saklandığı adreste yakalanarak Kahramanmaraş'a getirilen Ömer Faruk K.'nın, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve "Maraş'a dondurma yemeye geldim. Olay yerine ben girmedim aşağıda araçta bekledim. Bunlar olay yapmış benim haberim yok" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:38
  1. Karaman
  2. Şanlıurfa
  3. Gaziantep
  4. Kahramanmaraş
  5. gasp

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