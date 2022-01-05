77 il ihracatını artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye’nin 2021 ihracatı yıllık bazda yüzde 32,9’luk artışla 225,4 milyar dolara yükseldi.

4 Kkentte düşüş

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 32,2 artarak 206,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ülke genelindeki 81 ilden 77’si ihracatını artırırken, sadece 4 kentin düşüş yaşadığı görüldü. 2021 yılında ihracatı 1 milyar doları geçen illerin sayısı 16’dan 21’e yükseldi. Bu dönemde en yüksek ihracat 88,9 milyar dolarla İstanbul’dan gerçekleşti. Megakentin, iller bazında yapılan toplam ihracattan aldığı pay yüzde 43 oldu. İstanbul’u 17,3 milyar dolarla Kocaeli, 15 milyar dolarla Bursa, 12,2 milyar dolarla İzmir, 10,1 milyar dolarla Gaziantep, 9,3 milyar dolarla Ankara, 5,2 milyar dolarla Manisa, 5,1 milyar dolarla Sakarya izledi. Denizli 4,6 milyar dolar, Hatay 4,05 milyar dolar, Konya 3 milyar dolar, Kayseri 2,9 milyar dolar, Mersin 2,6 milyar dolar, Adana 2,5 milyar dolar, Antalya 1,9 milyar dolar, Kahramanmaraş 1,4 milyar dolar ihracat yaptı.

Tekirdağ öne çıktı

İhracatta 1 milyar doları aşan iller arasında Tekirdağ 1,4 milyar dolarla, Samsun 1,3 milyar dolarla, Trabzon 1,18 milyar dolarla, Eskişehir 1,17 milyar dolarla, Çorum 1,12 milyar dolarla yer aldı. İller arasında 2021’de ihracatını değer bazında en çok artıran il 22,2 milyar dolarla İstanbul oldu. İstanbul’u, 5,06 milyar dolar Kocaeli takip etti.