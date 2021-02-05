763 milyon dolarlık makarna ihraç ettik

Külahçıoğlu, Türkiye’nin, dünyada en önemli makarna üreticilerinden olduğunu, her geçen yıl sektördeki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Geçen sene, makarna dış satımının miktar ve döviz bazında arttığını aktaran Külahçıoğlu, “Makarna ihracatımız 2020 yılında, bir önceki yıla oranla miktar bazında yüzde 15,68 artarak 1 milyon 472 bin tona ulaştı. Dış satımdan elde edilen gelir de yine 2019’a oranla yüzde 25,58 arttı ve 762 milyon 889 bin dolar olarak gerçekleşti” dedi.

İhracatta 2021 hedefi 1 Milyar $

Külahçıoğlu, en çok makarna satılan ülkenin Venezuela olduğunu, Afrika kıtası haricinde tüm bölgelere ihracatın arttığını vurgulayarak, “2020 yılında miktar bazında en büyük artış yüzde 75,58 ile Amerika kıtasında oldu” dedi. Külahçıoğlu, 2021 yılında ihracatlarının 1 milyar doları aşmasını hedeflediklerini belirterek, makarna ulaştırılan ülke sayısını da artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.