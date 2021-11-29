76 yaşındaki çiftçiden duygulandıran fedakarlık: ‘Çok huzurluyum’ diyerek...

Edirne’nin Havsa ilçesinde 76 yaşında çiftçilik yapan Mehmet Öz, 2 milyon lira değerindeki tüm mal varlığını öğrenciler Kur'an-ı Kerim öğrenebilsin diye Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladı.

Osmanlı köyünde çiftçilik yapan Öz, İl Müftülüğüne gelerek vakfa bağış yapmak istediğini söyledi. TDV görevlilerinin yardımcı olduğu Öz, daha fazla öğrencinin kurslarda Kur'an-ı Kerim öğrenebilmesi için evi ve tarlalarını bağışladı. Çiftçi emeklisi Mehmet Öz, eşiyle Osmanlı köyünde yaşadığını, çocuklarının olmadığını söyledi. Allah rızası için bağışta bulunmak istediğini ve bu hayalini gerçekleştirdiğini belirten Öz, "Sağlığımda bunu yaşamak istedim. İstediğimiz şeye nail olduk. Bağışımızı yaptık Allah'a şükür." dedi.

“Çok huzurluyum”

TDV'ye teşekkür eden Öz, şöyle konuştu:

"Allah inşallah tamamına erdirsin. Bütün öğrencilere faydamız olursa bu memlekette insan yetişmesine de katkımız olur. Çok huzurluyum şu an. Bunu hayal edip gerçekleştiremeyenler, bu dünyadan gidenler var. Ben de sağlığımda yapmak istedim. Bunun devamı gelir, daha da katkımız olur. Allah bu yolda nicelerine eriştirsin. Bağışımız 2 milyonu geçer herhalde. Kur'an kursu öğrencilerimiz faydalansın, daha fazla öğrencimiz Kur'an-ı Kerim öğrensin isterim. 2 yıldır düşünüyordum, nasip bugüneymiş, Allah kabul etsin, tamamına erdirsin."

“Büyük bir sevap”

Edirne Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Alettin Bozkurt da Mehmet Öz'ün köyündeki 84 dönümden oluşan 18 parsel arazisini ve evini bağışlayarak örnek bir davranış gösterdiğini belirtti. Bu bağışın büyük bir fedakarlık örneği olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz 'Ademoğlu ölünce amel defteri kapanır ancak 3 kapı açık bırakılır' der. Bunlardan biri sadaka, bırakılan bir ilim ve diğeri salih evlattır. Sadaka-i cariye cami, köprü, okul ve Kur'an kursları yaptırmaktır. Hacı amca da sadaka-i cariyeye nail oldu. Bu büyük bir sevaptır, hayırdır. Hacı amcamız gibi hayırseverlerin sayısı çoğalsın."