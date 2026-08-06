  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Gündem 76 akü çalan hırsız tutuklandı: 2,3 milyonluk baz istasyonu soygunu çözüldü
Gündem

76 akü çalan hırsız tutuklandı: 2,3 milyonluk baz istasyonu soygunu çözüldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
76 akü çalan hırsız tutuklandı: 2,3 milyonluk baz istasyonu soygunu çözüldü

Muğla’nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki baz istasyonlarından toplam 2 milyon 280 bin lira değerinde 76 akü çaldığı belirlenen şüpheli, JASAT ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yürütülen 5 aylık teknik takip ve 148 saatlik kamera incelemesi neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın B.Ç. olduğu tespit edildi.

Şüpheli ikametine ve aracına düzenlenen operasyonla B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde; Menteşe'nin Gazeller, Yerkesik, Yılanlı, Kafaca ve Yaylasöğüt mahalleleri ile Yatağan'ın Kadıköy ve Ula'nın Çiçekli mahallelerindeki baz istasyonlarından toplam 9 ayrı olayda 76 adet aküyü hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 280 bin TL olduğu değerlendirilen akülerin, Menteşe ilçesinde geri dönüşüm işletmeciliği yapan M.B.’ye satıldığı belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilen şüphelilerden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı aküleri satın aldığı ilerisürülen M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı
Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı

Gündem

Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı

Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!
Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

Yerel

Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23