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Yerel 750 polis harekete geçti! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

750 polis harekete geçti! Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep'te 750 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:39:00 -
750 polis harekete geçti! Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde bulunan Hacıbaba, Mithatpaşa ve Hasırcıoğlu mahallelerinde 750 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘Narko-Şahin 27 Operasyonu'nu başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden 750 personelin katıldığı operasyon kapsamında 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1 kilo 680 gram esrar, 1 kilo 432 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 235 gram eroin, 462 adet captagon hap, 128 adet ecstasy hap, 8 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan bazı adreslerde uyuşturucu maddenin zulalanmış halde tuvalet gideri, ayakkabı tabanı ve otomobil anahtarına saklanmış olması ise dikkat çekti.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 29 şüpheli hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

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Yorumlar

Sütcü İMAM

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yerli ve Milli Polisler bu toprağın evlatları hepiniz Türk Halkının Duasındasınız Allah yar ve yardımcınız olsun.Sayın Emniyet Müdürü daha iyi makamlara layıksın sizi seviyoruz. Yok edin şu Allah düşmanı Firavunun çocuklarını.Sabır Savaş Adım Müslüman.....
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