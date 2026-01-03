  • İSTANBUL
Yerel 75 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi
75 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi

Osmaniye Kadirli'de çıkan ev, yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen ev yangını, can kaybıyla sonuçlandı. İlçedeki Akpınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

 

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde tek başına yaşayan Hilal Sofuoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sofuoğlu'nun cesedi morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

