Yerel 75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber yok
Yerel

75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber yok

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber yok

Evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy için Tekirdağ’da geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber alınamıyor. Süleymanpaşa'nın 100'üncü Mahallesi'nde yaşayan İsmail Gürsoy, 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gürsoy'un ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, jandarma ve AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri harekete geçti. İsmail Gürsoy'un Naip Mahallesi civarında 3 gün önce görüldüğü ihbarı üzerine havadan dron ve karadan ekiplerin arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği üyeleri dağ motosikletleriyle arama çalışmalarına destek verirken, henüz Gürsoy'un izine rastlanılmadı.

“Bir evin önünde görüldüğü bilgisi geldi”

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat, “Bugün aramalarımızın 5'inci günündeyiz. Naip Mahallesi civarında bir evin önünde görüldüğü bilgisi geldi. İlk gün mezarlık bölgesinde, sonraki günlerde ise şelale ve villa çevresinde aramalar yaptık. Ayrıca mermer bölgesinde bir çobanın baraj boyunda 3 gün önce gördüğünü söylemesi üzerine alanı daraltarak aramaları sürdürüyoruz. Toplam 27 kişilik ekibimiz var, vardiyalı şekilde her gün arama çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

