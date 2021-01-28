Korona aşı randevu ekranı | Tüm dünya gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriliyor. Bilim insanları salgının sona ermesi için toplumların büyük sıkmınını aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Ülkemize ilk olarak 3 milyon doz aşıgetirildi.. Ardından 6,5 milyon aşı geldi. İkinci parti aşıların test çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ocaktan itibaren 75 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurdu. Peki, aşı randevusu nereden nasıl alınır?

75 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın aşılanması, savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eş değerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakımevleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi. Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından 75 yaş üstü aşı randevusunun ne zaman nasılalınacağı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ya da E Nabız üzerinden alabilir. Söz konusu sistemlere TC kimlik numarası ve E devlet şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Açılan ekrandan 'Randevu al' bölümüne tıklayıp 'Aşı randevusu al' kısmını seçin. Böylelikle aşı randevusu işlemlerinizi amamlayabilirsiniz.

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