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75 kişiyi 16 milyon TL dolandırdı ev hapsi aldı!

Saadet zinciri kurarak 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandıran 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in cezası, ev hapsine çevrildi. Mertgil için 1.050 yıl hapis cezası isteniyordu.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:40
75 kişiyi 16 milyon TL dolandırdı ev hapsi aldı!

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Somut deliller yok

Duruşmaya; tutuklu sanık Arzu Mertgil, tutuksuz yargılanan Gökmen Ş., Serkan Ç., Selçuk T., Barış B., Erkan K., Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. 'Peruk' takıp görünümünü değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, önceki savunmalarını tekrar ederek, dolandırıcılık yaptığına dair somut delillerin olmadığını söyledi.

1.050 yıl hapis cezası isteniyordu

Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1.050 yıl hapsi talep edilen Mertgil'in Avukatı Erdal Yıldız, tutuklu sanığın ''Suçun hukuki niteliğinin değişme ihtimalinin bulunması, uzlaştırma işlemlerinin yapılması, sanığının tutuklulukta geçirdiği süre'' sebebiyle mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.

Ev hapsi verdi

Mahkeme heyeti, Avukat Erdal Yıldız'ın savunması üzerine Arzu Mertgil'in tahliyesine, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasının verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer mağduların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması üzere duruşmayı ekim ayına erteledi.

 

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 00:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ponzi Arzu
  5. Arzu Mertgil

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  • AliAli2 sa önce
    Boylelerine helal demek lazim.. Açikgozler ahmaklardan geçinir. Altindaki x5 BMW bakmadan 23 liraymuş fitre diyenlere layik.

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