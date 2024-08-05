75 İHA peş peşe düşürüldü! 'Herkes neler oluyor?' demeye başladı

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Rusya hava savunma sistemleri tarafından gece boyunca ülke sınırları içinde 75 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre, hava savunma sistemleri tarafından Rostov’da 36, Kursk’ta 8, Belgorod’da 9, Oryol’da 17, Ryazan’da 2, Voronezh’de 1, Azak Denizi ve Krasnodar’da 1 İHA etkisiz hale getirildi.

Rostov ve Belgorod bölgelerinde hasar

Rostov Valisi Vasily Golubev, Kamen ve Morozov bölgelerindeki depolama tesislerinin İHA saldırıları nedeniyle hasar gördüğünü, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise, bölgedeki bir petrol deposuna yapılan İHA saldırısında bir tankta yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü ifade etti. Belgorod’da da herhangi bir yaralanma olmadı.

Oryol Valisi Andrey Klychkov, Oryol yakınlarındaki Bolkhovsky bölgesinde iki İHA’nın bir konut binasına isabet ettiğini ancak kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sınır bölgeleri ve Rusya’nın merkezi bölgelerine neredeyse her gün İHA saldırıları düzenlemeye çalışıyor. Ancak Rusya hava savunma sistemleri bu saldırıları genellikle püskürtmeyi başarıyor.

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