741 yıllık tarih kara gömüldü! Sadece minarenin ucu görünüyor!

Mersin’in Anamur ilçesi ile Antalya’nın Gazipaşa ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Kaşpazarı Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı, 741 yıllık tarihi camiyi adeta görünmez hale getirdi.

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda bulunan yaylada kar kalınlığının 2 metreyi aşmasıyla birlikte Kaşpazarı Yaylası Camii'nin büyük bölümü kar altında kalırken, yalnızca minarenin üst kısmı görülebildi. Yaz aylarında tüm ihtişamıyla dikkat çeken caminin kış aylarında neredeyse tamamen kar örtüsü altında kalması dikkat çekti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yollarının büyük ölçüde kapandığı, ulaşımın ise güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kaşpazarı Yaylası Camii’nin temelleri 1285 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde atıldı. Yaklaşık 741 yıllık geçmişe sahip cami, Anadolu’daki Türk-İslam varlığının erken dönem yapıları arasında gösteriliyor. İlk olarak kuru taş duvarlarla sade bir ibadet alanı olarak inşa edilen yapı, yüzyıllar boyunca yayla halkının manevi merkezi oldu.

Tarihi süreçte çeşitli onarımlardan geçen cami, Osmanlı döneminde 1869 yılında kapsamlı bir tamir gördü. Cumhuriyet döneminde 1945 yılında yeniden ihya edilen yapı, 1995 yılında betonarme olarak yeniden inşa edilerek bugünkü formuna kavuştu. 2012 yılında çatı yenilemesi yapılan camiye, 2016 yılında lojman binası da eklendi.

İdari olarak Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırlarında yer almasına rağmen cami, özellikle Anamur’a bağlı Kızılaliler Mahallesi sakinleri başta olmak üzere çevre yerleşimlerin ortak kullanımında bulunuyor. Resmi din görevlisi kadrosu bulunmayan cami, yaz aylarında yaylacıların önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.