  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan çılgına döndü! “Ulan” tepkisi gündeme oturdu! Bunların etrafında “Abi biraz düzgün konuş ya” diyen kimse kalmadı mı?

İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti

Ali Babacan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle ilan etti

STK’lardan çağrı: Ahlâksız diziler yayından kaldırılsın

Ne oldu merak ediliyor! Deprem bölgesinde heyecanlandıran sıvı

Seküler yobazlar toplumu çürütüyor

112'ye gelen çağrı pes dedirtti! Mezarlıktaki ayyaş bakın ne söyledi

MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi

İslam Memiş 'dikkat edin' diyerek uyardı! 2024'de altın ve dolar bu olacak

Merkez Bankası'nın yeni yol haritası belli oldu! 2024'te...
Dünya 72 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni açıklandı!
Dünya

72 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni açıklandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 14:05:00 -
72 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni açıklandı!

Nepal'de hükümet tarafından atanan müfettişlerce hazırlanan rapor, 72 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, "pilotların uçağın elektriğini yanlışlıkla kesmesi" sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlardan meydana geldiğini ortaya koydu.

Nepal'de hükümet tarafından atanan müfettişlerce hazırlanan rapor, 72 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, "pilotların uçağın elektriğini yanlışlıkla kesmesi" sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlardan meydana geldiğini ortaya koydu.

Nepal'de hükümetin uçak kazalarını incelemek için atadığı 5 üyeden oluşan komisyon, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının düşmesine ilişkin nihai raporu yayımladı.

Kazanın "hem insan hatası hem de dikkat eksikliğinden" kaynaklandığı bildirilen rapora göre, kazanın en olası nedeninin, uçuş esnasında pilotların "elektriği yanlışlıkla kesmesi" ve sonrasında meydana gelen komplikasyonlar olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca uçağın bakımının uygun şekilde yapıldığı, herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve kokpit ekibinin de ülkedeki Sivil Havacılık İdaresinin yönetmeliklerine göre seçildiği kaydedildi.

Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüş, 72 kişi hayatını kaybetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komisyon kurulmasına karar verirken, ülke genelinde 1 günlük "ulusal yas" ilan etmişti.

Uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderilmişti.

Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu
Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Gündem

Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı
Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

Gündem

Dünya yeni bir canlının istilasıyla karşı karşıya! Toprağı darbeli matkap gibi kazan canlı mahalleyi sardı, her yerden böyle fırladı

Atıkları değerlendirmek için bulduğu yöntemle köşeyi döndü! İnsanlara "Ne olur alın, 5 kuruş vermeden gidin" diye yalvarıyorlardı, şimdi satıp servet kazanıyor
Atıkları değerlendirmek için bulduğu yöntemle köşeyi döndü! İnsanlara “Ne olur alın, 5 kuruş vermeden gidin” diye yalvarıyorlardı, şimdi satıp servet kazanıyor

Gündem

Atıkları değerlendirmek için bulduğu yöntemle köşeyi döndü! İnsanlara “Ne olur alın, 5 kuruş vermeden gidin” diye yalvarıyorlardı, şimdi satıp servet kazanıyor

4 saatte tam 5 bin lira kazanıyor! Mesleğini duyanlar hayret edecek! Herkesin "Boş iş" dediği işle parayı kırdı: Maliyeti de sıfır
4 saatte tam 5 bin lira kazanıyor! Mesleğini duyanlar hayret edecek! Herkesin “Boş iş” dediği işle parayı kırdı: Maliyeti de sıfır

Gündem

4 saatte tam 5 bin lira kazanıyor! Mesleğini duyanlar hayret edecek! Herkesin “Boş iş” dediği işle parayı kırdı: Maliyeti de sıfır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23