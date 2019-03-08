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700 yaşındaki çınar yıllara meydan okuyor

Kütahya’nın Simav ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Gökçeler köyündeki 7 asırlık anıt ağaç ilgi görüyor.

08 Mart 2019 Cuma 09:46
700 yaşındaki çınar yıllara meydan okuyor

Kütahya’nın Simav ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Gökçeler köyündeki 7 asırlık anıt ağaç ilgi görüyor. Vatandaşların piknik ve harman yeri olarak kullandıkları alanda bulunan 700 yaşındaki çınar ağacının, kaderiyle baş başa bırakıldığı ve korunması gerektiği belirtiliyor. Ağır doğa şartlarına rağmen heybetiyle yıllara meydan okuyan asırlık çınar ağacı yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.


Alınan bilgiye göre, Gökçeler köyündeki 7 asırlık çınar ağacı 10 yıl önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillendi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde, 5 metre gövde çapındaki çınar hakkında konuşan İsmail Türkoğlu (71) “ Köyümüzdeki bu çınar ağacı 700 yıllık olarak tahmin edilmektedir. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti, çınarın etrafında oyun oynardık. Kapısı gibi görünen yerden içerisine girerdik. 15 -16 kişilik arkadaş grubumuzla bu çınarın içine girip oyun oynardık” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:46
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