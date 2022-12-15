70 TIR’lık yardım malzemesi Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Suriye’de 2011 yılından bu yana süren iç savaş sebebiyle yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan yaralandı ya da sakat kaldı. Uluslararası raporlara göre bu süreçte 7 milyon kişi evsiz kalırken, 13 milyon kişi ise insani yardıma ihtiyaç duyar hale geldi.

Yüzbinlerce insanın zor şartlar altında hayatlarına devam ettiği Suriye’de, yüzlerce çadır kamp bulunuyor. Çadır kamplardaki durum, kış aylarında ise daha da zorlaşıyor.Bölgede, maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan on binlerce aile var.

İHH harekete geçti

İHH İnsani Yardım Vakfı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl damazlumlara destek olmak amacıyla harekete geçti.“İyilik Soğuk Geçirmez” diyerek başlanılan kış çalışmaları kapsamında şu ana kadar 70 TIR’lık yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şimdiye kadar 24 ilden TIR gitti

TIR’ları organize eden İHH Temsilcikleri ise sayılarına göre şu şekilde:

-Konya15 TIR,

-İstanbul 9 TIR,

-Ankara 9 TIR,

-Şanlıurfa 7 TIR,

-Sakarya 5 TIR,

-Kayseri 4 TIR,

-Erzincan 2 TIR,

-Eskişehir 2 TIR,

-Kocaeli 2 TIR,

-Amasya, Adana, Bitlis, Antalya, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Hatay İskenderun, İzmir, Niğde, Sakarya, Samsun, Tokat, Van ve Zonguldak ise 1’er TIR.

İHH İnsani Yardım Vakfı, “İyilik Soğuk Geçirmez” yardım kampanyası ile kış boyunca on binlerce kişiye destek ulaştırmayı hedefliyor.

Destek olmak için

İHH’nın kış çalışmaları ile Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen bağışçılar, KIS yazıp 3072’ye mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına KIS yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.