70 milyar dolar yok oldu! Herkes şaştı kaldı

Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yıla 125 milyar dolarlık bir servetle başladı. Ancak o zamandan bu yana yüzde 55’in biraz üzerinde bir oranla düşüş yaşayarak serveti 55,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Hatta Forbes, Zuckerberg’in servetini 53,4 milyar dolar olarak belirledi.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus’un sahibi olan Zuckerberg, Ekim 2021’de tüm platformları Meta adını verdiği ve metaverse’e odaklanan bir çatı altında birleştirdi. Ancak ünlü CEO, o zamandan beri oldukça çalkantılı bir süreçten geçti. 2021’in son çeyreğinde Facebook’un yaklaşık bir milyon günlük aktif kullanıcıyı kaybederek kullanıcı sayısındaki ilk düşüşünü bildirmesi de bu süreçte Zuckerberg’in yaşadığı sorunlardan sadece biriydi.

İşe alımları azalttı

Meta CEO’su ayrıca yıl içerisinde Facebook muhbircisi olarak tanınan Frances Haugen’in, Instagram’ın genç kızlarda yeme bozukluklarına ve intihar düşüncelerine neden olduğunu gösteren bir rapora sahip olduğu dahil pek çok iddia ile karşı karşıya kaldı.

Şirket, nisan ayında da metaverse yatırımlarına ağırlık verdiğini ve metaverse projelerinde çalışan 10.000’den fazla kişi olduğunu söyledi.

Ancak ilerleyen dönemlerde diğer teknoloji şirketlerinde olduğu gibi Meta da 2022’de işe alımları azalttı. Reuters, Meta’nın bu yıl için mühendis alım hedefini yaklaşık üçte bir oranında azalttığını bildirdi.

Zenginler listesi

Meta CEO’su 20. sıraya kadar gerilirken listenin ilk beşinde ise tanıdık isimler yer aldı. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, zenginler listesinin ilk sırasına yerleşirken, Musk’ı sırasıyla Hintli sanayici Gautam Adani, Amazon’un Kurucusu Jeff Bezos, Fransız iş insanı Bernard Arnault ve eski Microsoft CEO’su Bill Gates takip etti.