Dünya

70 kilometre derinlikte kaydedildi! 6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
70 kilometre derinlikte kaydedildi! 6 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Alaska'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD'nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Alaska'nın Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 70 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

