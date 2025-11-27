70 kilometre derinlikte kaydedildi! 6 büyüklüğünde deprem
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Alaska'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD'nin Alaska eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Alaska'nın Susitna bölgesinin 12 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 70 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.