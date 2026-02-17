Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...
Belçika'nın Mons kentinde devam eden doğal gaz kesintisi nedeniyle 12 bin hanenin etkilendiği belirtildi.
Son dakika haberi... Belçika basını, Mons kentindeki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisinin devam ettiğini duyurdu.
12 BİN HANE ETKİLENDİ Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.
BELEDİYEYE AİT BAZI MERKEZLER HALKIN DUŞ ALMASI İÇİN KULLANIMA AÇILDI
Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını belirtti.
Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti./ kaynak: haber7
