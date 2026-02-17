  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İddiaların yüzde 74'ü kanıtlanmadı Yapay zekanın iklime faydası yok Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti Avrupa'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur! İngiltere’de son 5 yılın en kötüsü Doğu’da kar felaketi: Ulaşım durma noktasına geldi Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür... Denize sıfır kaçak yapı! Antalya falezlerinde şaşkına çeviren görüntüler AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar İşgalciye en güzel cevap: Gazze’de yıkık duvarlar Ramazan için süslendi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...

Belçika'nın Mons kentinde devam eden doğal gaz kesintisi nedeniyle 12 bin hanenin etkilendiği belirtildi.

#1
Foto - Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...

Son dakika haberi... Belçika basını, Mons kentindeki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisinin devam ettiğini duyurdu.

#2
Foto - Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...

12 BİN HANE ETKİLENDİ Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

#3
Foto - Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...

BELEDİYEYE AİT BAZI MERKEZLER HALKIN DUŞ ALMASI İÇİN KULLANIMA AÇILDI

#4
Foto - Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını belirtti.

#5
Foto - Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür...

Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı.
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23