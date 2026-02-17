Denize sıfır kaçak yapı! Antalya falezlerinde şaşkına çeviren görüntüler

Muratpaşa Belediyesi'ne ait Engelsiz Kafe'nin olduğu alanın altındaki falezlerde de odacıklardan oluşan ahşap bir baraka daha belirlendi. Denizden dalış yaparak kayalıklara tırmanan ve barakayı görüntüleyen Fırat, "Arkadaşlar şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Falezlerin altındayım, en yakın plaj bayağı uzakta. Diğer tarafta zaten plaj yok. Adamın biri tahtadan bir baraka yapmış buraya. Bayağı bir yerleşke, şark köşesi filan. Bu malzemeyi nereden getirdi, nasıl yaptı? Adam mangal yeri bile yapmış. Merdivenle çıkıyorsunuz. Burası özel mülkiyete konu olamayacak bir yer. Adam taşlarla tahtalarla güzel yer yapmış, denize sıfır" diyerek duruma tepki gösterdi. Hafta sonları hobi amaçlı dalışlar yaptığını belirten Hüseyin Fırat, "Dalış sırasında bulduğum değerli, değersiz eşyaları çıkartıyorum. Bunu yaparken de aynı zamanda su altı ve kıyı ekosistemleri ile ilgili gözlemlerimi de takipçilerimle paylaşıyorum. Bunlarla ilgili videoları paylaşıyoruz. Bu tarz bir yapıyı bir Lara'da falezlerin altında, bir de Konyaaltı'nda gördük. Konyaaltı'nda gördüğümüz betonarme bir yapıydı. Lara'da gördüğümüz yapıysa ağırlıklı tahta olmakla birlikte burada da beton dökülmüştü. Yapıyı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Çünkü normalde karşılaştığımız bir şey değil. Falezler, hassas bölgeler olduğu için koruma altındaki alanlar. Dolayısıyla dikkatimizi çekti" dedi.