7 yaşındaki kızını darp etti! Saçından sürükledi

Gaziantep’te yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki topladı. Mevlana Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Metin K. isimli şahsın 7 yaşındaki kızı Y.K.’ye sokak ortasında şiddet uyguladığı görüldü.

İddiaya göre motosikletle kızının yanına gelen baba, küçük çocuğa art arda tokat attı. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelinin, kızını saçından tutarak motosikletle hareket ettiği ve küçük çocuğu sürüklediği anlar çevrede büyük infiale yol açtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Metin K. motosikleti ile kızı Y.K.’nin yanına gelerek defalarca tokat attı. Metin K., daha sonra saçından tutuğu kızını, motosiklet ile hareket ederek sürükledi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Metin K.’nın motosikletle gelerek Y.K.’ya defalarca vurduğu ve ardından saçından tutarak motosikleti ile hareket ettiği yer aldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin K.’yı gözaltına aldı.

Gaziantep Valiliği ise, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,’'6 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası Metin K.'nın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır’’ ifadelerine yer verdi.

Y.K., annesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.