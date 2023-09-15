7 üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla 7 üniversiteye rektör atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller oldu.