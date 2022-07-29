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Gündem 7 terörist öldürüldü
Gündem

7 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 12:37:00 -
7 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmadı...

Hain teröristleri yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, nefes alan son teröristin leşini çıkarana kadar davasından dönmyecek.

Her geçen gün, operasyon bölgelerinden başarı haberi gelen kahraman askerler bu kez Fırat Kalkanı bölgesine darbe indirdi.

"7 terörist öldürüldü"

Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi şu ifadelerle duyurdu:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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