7 Temmuz 1908: Şemsi Paşa’nın Manastır’da Şehit Edilmesi

Sultan Abdülhamid, Şemsi Paşa’yı Selanik’te düzenin sağlanması için görevlendirir. Paşa Balkanları iyi bilmektedir ve çete faaliyetlerini bastırmak hususunda tecrübelidir. Sultan Abdülhamid’in bir isteği de, kendi adlandırmaları ile Selanik (dâhili) ve Paris (harici) merkezli olarak yapılanan İttihatçıların Selanik’teki oluşumlarının ortadan kaldırılmasıdır.

Bunun, Şemsi Paşa’nın öncülüğünde, Paşa gibi saraya bağlılıklarıyla bilinen Arnavutların katkıları ile yapılması planlanır. Şemsi Paşa’nın harekete geçmesinden korkan İttihatçılar, Resne’ye ulaşmadan onun öldürülmesini kararlaştırır.





7 Temmuz 1908 günü de olaylardan Padişahı haberdar etmek için telgrafhaneye gider. Telgrafhane çıkışında bir İttihatçı olan Atıf Bey tarafından üç el edilen ateş ile şehit edilir.

Şemsi Paşa'yı vuran Atıf Kamçıl Kanun-i Esasi'nin ilanından sonra yapılan ilk seçimlerde milletvekili seçildi. Atıf Kamçıl, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Halk Fırkası'ndan Çanakkale mebusu olacaktır.

Abdullah Muradoğlu’nun naklettiğine göre; Mülazim Atıf'ın Meşrutiyet'te mebus yapılması Şemsi Paşa'nın ailesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şemsi Paşa'nın öldürüldüğü sokağa da 'Atıf Bey Caddesi' ismi verilmişti.





07 Temmuz 1974: 1974 FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.



Münih'te oynanan final maçını 2-1'lik sonuçla Batı Almanya kazandı. Batı Almanya bu şampiyonlukla beraber, 1954'ten sonra ikinci kez FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın üçüncüsü olan Polonya'nın oyuncusu Grzegorz Lato, turnuva boyunca atmış olduğu 7 golle turnuvanın gol kralı oldu.









07 Temmuz 2007: Dünyanın yeni 7 harikası belirlendi.

