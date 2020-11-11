  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 7 sınıf canlı ders, 7 sınıf canlı ders saatleri, 7. Sınıf canlı ders programı!
Eğitim

7 sınıf canlı ders, 7 sınıf canlı ders saatleri, 7. Sınıf canlı ders programı!

7 sınıf canlı ders, 7 sınıf canlı ders saatleri, 7. Sınıf canlı ders programı, 7 sınıf canlı yayın, 7 sınıf canlı ders EBA, 7 sınıf canlı ders saati eğitimine uzaktan eğitim olarak evde devam eden öğrenciler tarafından merak edilmekte. TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan 7. Sınıf canlı dersleri için ders programı EBA üzerinden açıklandı. İşte EBA TV 12 Kasım 7. Sınıf ders programı ve 7. Sınıf canlı ders saatler.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:24:00 -
7 sınıf canlı ders, 7 sınıf canlı ders saatleri, 7. Sınıf canlı ders programı!

TRT EBA ortaokul canlı ders saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA.gov.tr üzerinden açıkladığı ders programı üzerinden gerçekleştirilmekte. TRT EBA TV canlı ders saatleri için EBA haftalık ders programı yayınlanıyor. EBA üzerinden yayınlanan canlı ders saatlerine göre, 12 Kasım Perşembe günü 7. Sınıflar canlı ders saati 11:00’da Türkçe dersi ile başlayacak. 7. Sınıflar Türkçe dersinde Milli Mücadele ve Atatürk Teması konuyu işleyecek. 7. Sınıflar 12 Kasım Perşembe günü canlı derste saatler 11:30’u gösterdiğinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (s.a) konusunu işleyecek. TRT EBA TV üzerinden 7. Sınıf öğrencileri ders tekrarlarını 17:00-18:30 saatleri arasında takip edebilecek.

12 Kasım Perşembe 7. sınıf canlı ders saatleri- 7. sınıf ders programı

EBA TV tüm sınfların ders programı için tıklayın

TRT EBA TV canlı ders takibi için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu
Gündem

İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu

Azerbaycan ile savaş süresince Ermenistan'a yaptığı sevkiyatlar nedeniyle tepki çeken İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanlığ..
Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını ..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay