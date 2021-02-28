7 sektörde öncelikli ürünler desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen ortayüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlendi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan “kimya”, “eczacılık”, “tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “bilgisayar, elektronik ve optik”, “elektrikli teçhizat”, “makine”, “ulaşım araçları” veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete’den ilan edildi. Bakanlık, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl, “Mobilite”, “Sağlık ve Kimya Ürünleri”, “Dijital Dönüşüm” ve “Üretimde Yapısal Dönüşüm” başlıkları altında 4 çağrıya çıkacak.

“Kalkınmaya büyük fayda sağlayacak”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya, ilaç ve medikal sektörlerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Listede yer alan ürünler ile ilgili üyelerimizin proje başvurusu yapmalarının önü açılmış oldu” dedi. Programda öncelik verilen kimya sektöründe yeni yatırımların artacağına inandıklarını ifade eden Adil Pelister, şunları söyledi: “Sektörümüzdeki yüksek teknolojili ürün yatırımlarının artması ihracatımızın da artması demek. Dışa bağımlılığımızın azalması ve cari açığımızın azalması demek.”