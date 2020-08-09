7 saat sonra yangın kontrol altına alındı

Feci yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisi müdahale etti. Ayrıca havadan 2 uçak ve 8 helikopter ile karadan da 50'ye yakın arazöz ve 200'e yakın orman işçisi yangına müdahale etti. Vatandaşlar zeytin ağaçlarını kurtarmak için seferber oldu.

7 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan yandı.