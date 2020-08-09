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7 saat sonra yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde zeytinlik alanda çıkan yangın tam 7 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 01:16:00 -
7 saat sonra yangın kontrol altına alındı

Feci yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisi müdahale etti. Ayrıca havadan 2 uçak ve 8 helikopter ile karadan da 50'ye yakın arazöz ve 200'e yakın orman işçisi yangına müdahale etti. Vatandaşlar zeytin ağaçlarını kurtarmak için seferber oldu.

7 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan yandı.

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