7 milyarlık yolsuzluğa 7 suç duyurusu! Mansur Ankara'yı enkaza çevirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Akit’e yaptığı özel açıklamada, Ankara’nın CHP’li Mansur Yavaş döneminde düştüğü içler acısı durumu ortaya koydu. Ankara’nın Mansur Yavaş dönemi kadar hiç böyle perişan bir dönem geçirmediğine dikkat çeken Ünal, “Dört buçuk yılda vizyonsuz bir başkent haline geldi Ankara. Reklam ve algıdan başka yapılan hiçbir şey yok” diye konuştu. Başkent’in vizyonsuz ve beceriksiz CHP belediyeciliğinin pençesinde kıvrandığına belirten Ünal şunları, şunları dile getirdi:

Ankara'nın kaybolan yılları

“Mansur Yavaş döneminde Ankara’ya çivi çakılmazken, mevcut tesisler de çürümeye terk edildi. Mesela Belpa Buz Pateni Tesisi vardı. Ankara’nın yüz akıydı. İnsanlar orada buz pateni kültürü geliştirmişti. Gençlik Spor Müdürlüğü’nden devralınan tesis çalıştırılamadığından 3 buçuk yıldır ölü bir tesis olarak yatıyor. Kullanıma da açık değil. Yenimahalle teleferiği, kabinlere gerekli bakımlar yapılmadığından 2 buçuk yıl çalıştırılamadı. Çok büyük bir kamu zararı oluştu. Onun dışında Denetim Komisyonu’nun 2022 yılı raporunda 7 milyar liraya yakın yolsuzluk, belgeleriyle ortaya konuldu. Bu belgelerden hareketle, Meclis Başkanvekili olarak 7 ayrı suç duyurusunda bulundum. Şu anda savcılıkta incelemede. İhaleye fesat karıştırmaktan tutun da yetkisiz ihale yapılması, Portaş’ın Meclis’ten yetki almadan görevini kötüye kullanması, araç alımındaki usulsüzlüklerden kaynaklanan rakamları topladığımızda 7 milyar liraya yakın bir yolsuzluk, usulsüzlük ortaya çıkmış vaziyette. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman Ankara hem görünüm olarak çok kötü bir durumda, hem ortada bir vizyon yok. CHP dönemi Ankara’nın kaybolan yıllarıdır. Maalesef Ankara 5 yılda 10 yıl geriye gitti. Bir başkentin vizyonu bu olmamalı.

Başkenti enkaza çevirdiler

“Ankapark kötü, o kötü, bu kötü diyerek vakit geçirildi. Ortaya da hizmet konulmadı. Enkaz devraldık demeyeceğiz dediler ama hep enkaz edebiyatı yaptılar. Sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği yaparak sonunda Ankara’yı enkaza çevirdiler. 4 buçuk yılda ne bir yol açılabilmiş, ne de olan yollar onarılmış. Ben geçen gün Güdül’deydim. Yollar perişan halde. İnsanlar Sorgun Göleti gibi büyük bir turizm bölgesine gelmek istemiyorlar yolların bozuk olmasından dolayı. Bu dönemde ne asfalt dökülebiliyor, ne de mevcut yollar onarılabiliyor. İtfaiyenin yangınlara müdahale süresi çok uzadı. Parkları perişan halde. Otlar kurumuş vaziyette. Bu kadar insan aldılar, bunca insan nerede çalışıyor belli değil. Ankapark’ın içinde Atatürk Orman Çiftliği’nin ormanı var. İlgisizlik yüzünden 3 bin tane tarihi ağaç kuruduğu için kesilmiş durumda. Geldiklerinde mevcut projeleri yeniden açarak bir süre idare ettiler ama artık o da kalmadı. Kurtuluş’taki katlı otoparkın olduğu bölgede mazgalların rutin temizliğinin yapılmamasından dolayı tıkanması yüzünden her yağmur yağdığında dükkanları su basıyor. Mazgalların temizlenmemesi, hatta birçoğunun üzerine asfalt dökülerek kapatılması yüzünden bölgedeki esnaf perişan oldu. Çoğu dükkanını kapattı, iflas etti. Bazıları ise taşınmakta çare buldu.

Şehrimiz hizmete muhtaç

Bugün Ankara hizmete muhtaç duruma düşürülmüştür. Büyükşehir Belediyesi iflas etmiştir. Personel maaşlarını bile ödeyemez durumdadır. Bundan bir an önce kurtulmak ve Ankara’nın yeniden hizmetle tanışması gerekmektedir. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’ndan gösterilecek vizyon sahibi, yetkin bir adaya oy verilmesi ve Ankara’nın başkent olduğu hissine insanlarımızın yeniden kavuşması lazım. Ankara biliyorsunuz hızlı trenlerle Sivas’a yakınlaştı, Eskişehir’e yakınlaştı, Konya’ya yakınlaştı. Ama Ankara’da Konya Büyükşehir Belediyesi’nin reklamları her yeri donatıyor. ‘Konya’yı gelip gördünüz mü? Bilim merkezimizi gelip gördünüz mü?’ diye. Ankara’nın ise oralarda ‘Ankapark’ı gelip gördünüz mü?’, ‘Ankara Kalesi’ni gördünüz mü?’ ‘Ankara’daki müzeleri gördünüz mü?’ şeklinde reklamları bulunmuyor. Bu bile Ankara’nın düştüğü acı durumu göstermesi açısından çok çarpıcı.”