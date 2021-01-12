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Ekonomi 7 milyar dolarlık ihracat hedefi aşıldı
Ekonomi

7 milyar dolarlık ihracat hedefi aşıldı

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, geçen yıl 7,3 milyarlık dış satım gerçekleştirdiklerini, sektör olarak ihracatın ilk defa 7 milyar doların üzerine taşındığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:13:00 -
7 milyar dolarlık ihracat hedefi aşıldı

Altunkaya, 2020 yılının bütün ihracatçılar için zorlu bir yıl olarak geride kaldığını, 2021’de her şeyin normale dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Geçen yıla büyük bir enerjiyle başladıklarını ancak yaşanan Kovid-19 salgını karşısında refleks olarak birçok önlem alıp ülke ihracatının kesintiye uğramaması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

“Tüm zorluklara, pandeminin ağır şartlarına rağmen 12 aylık süreç itibarıyla ihracatımız yüzde 7,5 artışla yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör olarak ihracatımızı ilk defa 7 milyar doların üzerine taşıyarak yeni bir rekora imza attık. 2020 yılı ihracatında elde edilen başarının sebeplerinden birisi de sektörümüz insan hayatının vazgeçilmezi, temel gıda ürünlerini arz etmektedir. Bu sebeple sektörümüzün stratejik önemi bulunmaktadır. Bu özelliği sebebiyle sektör ürünlerine olan talep pandemi etkisiyle daha da artmıştır.”

Pandemi sürecinde ihracatın artmasında, ihracatçıların kısa sürede derslerine çalışarak şartlara uyum sağlama kabiliyetini göstermesinin de önemli etken olduğuna işaret eden Altunkaya, “Zorluklar, Türk ihracatçısını yıldırmamakta, daha ziyade yeni girişimlerde bulunmaya teşvik etmektedir. Kısacası bizim sektörümüzün başarısının altında yatan temel nedenler sektörün stratejik önemi ve sektör ihracatçısının maharetidir” ifadelerini kulandı.

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