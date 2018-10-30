7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü'nün, ligin 10. haftasındaki maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

7 kulüp sevk edildi

Açıklamada, Galatasaray'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin, sahasında MKE Ankaragücü ile yaptığı müsabakadaki çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareketler gerekçesiyle PFDK'ye sevkine karar verildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu futbolcu Orhan Ovacıklı'nın kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü antrenörü Korhan Özen ve sarı-lacivertli kulübün görevlisi Burhan Cabir Uzun'un, Fenerbahçe maçında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig kulübü Boluspor'un da Gençlerbirliği maçında yaşanan saha olayları ve talimatlara aykırı hareket sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.