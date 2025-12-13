  • İSTANBUL
Yerel 7 katlı binanın çatısından düştü! 27 yaşındaki gencin feci ölümü
7 katlı binanın çatısından düştü! 27 yaşındaki gencin feci ölümü

7 katlı binanın çatısından düştü! 27 yaşındaki gencin feci ölümü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısına çıkan genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü ve hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere; Samet Kuzucu (27), 7 katlı aile evinin çatısına çıktı. Çatıya çıkan genç bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü. Ailesi durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Samet Kuzucu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samet Kuzucu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

