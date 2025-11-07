  • İSTANBUL
Tarih 7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı)
Tarih

7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı)

7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı)

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı Hasan Çengiç'i hayırla yâd ediyoruz.

30 Ağustos 1957’de Foça Odzak köyünde doğan Çengiç, Bosna Hersek’in efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç’in yol ve dava arkadaşıdır.

Çengiç, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi’nin (SDA) kurucularından olup, savaş döneminde Savunma Bakanlığı yapmış, Bosna’nın kritik isimlerindendi.



Saraybosna’da 1983 yılında Genç Müslümanlar’a yönelik davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkûm edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek’in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adayan isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.



1992-96 yılları arasında Bosna Hersek Ordusu Genelkurmay Başkanlığı’nın yurt dışı lojistik şefi olarak görev yapan Çengiç, savaş döneminde Tahran ve İstanbul’da yaşadı ve Bosna Hersek ordusuna destek için çaba gösterdi.

1996 yılı Şubat ve Aralık ayları arasında Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Çengiç, Bosna Hersek Federasyonu entite parlamentosu ve Bosna Hersek parlamentosunda da görev yaptı. İslam Birliği Meclis Başkanlığı vazifesinde de bulunan Çengiç, Boşnakça’nın yanı sıra İngilizce ve Arapça biliyordu.



Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hasan Çengiç, 7 Kasım 2021’de 64 yaşında hayatını kaybetti.

