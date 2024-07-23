7 kaçak göçmen ve organizatörler yakalandı
Ayvalık’ta polis ekipleri 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü kıskıvrak yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Araç içerisinde yapılan aramada; 1 deniz motoru,1 lastik bot, 4 adet pompa, 1 galon benzin, 3 Adet lastik şambrel ve 1 adet can yeleği de ele geçirildi.
Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.