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Yerel 7 kaçak göçmen ve organizatörler yakalandı
Yerel

7 kaçak göçmen ve organizatörler yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 09:02:00 -
7 kaçak göçmen ve organizatörler yakalandı

Ayvalık’ta polis ekipleri 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araç içerisinde yapılan aramada; 1 deniz motoru,1 lastik bot, 4 adet pompa, 1 galon benzin, 3 Adet lastik şambrel ve 1 adet can yeleği de ele geçirildi.
Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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