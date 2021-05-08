7 ili ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Arazi düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Amasya, Tunceli, Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de arazi toplulaştırma ve ormanlık alanlara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Amasya ve Tunceli'de arazi toplulaştırması

Buna göre, Amasya'nın Göynücek ve merkez ilçeleri ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

5 ilde bazı araziler orman sınırları dışına çıkarıldı

Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bulunan bazı alanlar ise orman olarak muhafazasında yarar görülmemesi ve tarım alanına dönüştürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle orman sınırları dışına çıkarıldı.