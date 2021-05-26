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Gündem 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 10:15:00 -
7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalandı.

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