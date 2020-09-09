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Gündem 7 ilde 'mahrem' operasyonları! 7 asker, 1 doktor ve 8 askeri öğrenciye FETÖ’den gözaltı
Gündem

7 ilde 'mahrem' operasyonları! 7 asker, 1 doktor ve 8 askeri öğrenciye FETÖ’den gözaltı

Osmaniye ve Gaziantep’te FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün sözde mahrem imamlarınca ankesör ya da sabit hatlardan arandığı belirlenen 3 astsubay, bir uzman çavuş ve bir askeri öğrenci ile askerlerden sorumlu ‘mahrem imam’ olduğu iddiasıyla bir doktor hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:27:00 -
7 ilde 'mahrem' operasyonları! 7 asker, 1 doktor ve 8 askeri öğrenciye FETÖ’den gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen mahrem yapılanma operasyonlarında ‘mahrem abi ve imamlar’ tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 3’ü muvazzaf, 7’si ise askeri okuldan ihraç edilen 10 şüpheliye eşzamanlı operasyon düzenlendi. Zanlılardan 4’ü yakalanırken 6’sı aranıyor. Muğla’da hakkında arama kararı bulunan ve açığa alınan astsubay H.Ö. ise Samsun’un Atakum ilçesinde yakalandı.

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