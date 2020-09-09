7 ilde 'mahrem' operasyonları! 7 asker, 1 doktor ve 8 askeri öğrenciye FETÖ’den gözaltı

Osmaniye ve Gaziantep’te FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün sözde mahrem imamlarınca ankesör ya da sabit hatlardan arandığı belirlenen 3 astsubay, bir uzman çavuş ve bir askeri öğrenci ile askerlerden sorumlu ‘mahrem imam’ olduğu iddiasıyla bir doktor hakkında gözaltı kararı verildi.