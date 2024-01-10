7 il için turuncu - sarı kodlu flaş uyarı geldi! Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor! Yoğun kara dikkat! Bakın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Anadolu'da beklenen yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için "turuncu", Ağrı için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

HAVA DURUMU UYARILARI

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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