7 Günde 3 kilo verdiren su, zayıflama sırrı: Bu diyetle incecik olun! Her lokması şifalı, içtiğinizde kilo verdiriyor
Kilo verme sürecinde bazı besinler ve içecekler kilo kaybını hızlandırabilir ve sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayabilir.
1-2 Kişilik
5dk Hazırlık, Pişirme yok
7 Günde 3 Kilo Verdiren Su Tarifi İçin Malzemeler
Bir avuç nohut
İki su bardağı kaynar su
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Ağzı kapanabilen bir cam kavanozun içine nohutu koyuyoruz ve sıcak suyu ekleyip ağzını sıkıca kapatıp bir gece bekletip sabah veya akşam yemekten 25 dk önce içiyoruz.
Bu karışıma 7 gün devam edip 7 gün ara verin sonra tekrar başlayın mutlaka yemenize de dikkat ettikten sonra sonuca ulaşacaksınız.