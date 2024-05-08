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Kadın - Aile 7 Günde 3 kilo verdiren su, zayıflama sırrı: Bu diyetle incecik olun! Her lokması şifalı, içtiğinizde kilo verdiriyor
Kadın - Aile

7 Günde 3 kilo verdiren su, zayıflama sırrı: Bu diyetle incecik olun! Her lokması şifalı, içtiğinizde kilo verdiriyor

Yeniakit Publisher
2024-05-08 17:27:00 - 2024-05-08 17:29:25
7 Günde 3 kilo verdiren su, zayıflama sırrı: Bu diyetle incecik olun! Her lokması şifalı, içtiğinizde kilo verdiriyor

Kilo verme sürecinde bazı besinler ve içecekler kilo kaybını hızlandırabilir ve sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayabilir.

1-2 Kişilik

5dk Hazırlık, Pişirme yok

7 Günde 3 Kilo Verdiren Su Tarifi İçin Malzemeler

Bir avuç nohut

İki su bardağı kaynar su
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Ağzı kapanabilen bir cam kavanozun içine nohutu koyuyoruz ve sıcak suyu ekleyip ağzını sıkıca kapatıp bir gece bekletip sabah veya akşam yemekten 25 dk önce içiyoruz.

Bu karışıma 7 gün devam edip 7 gün ara verin sonra tekrar başlayın mutlaka yemenize de dikkat ettikten sonra sonuca ulaşacaksınız.

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